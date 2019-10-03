У Раді ухвалили закон про зміни до Регламенту щодо правок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Народні депутати ухвалили в цілому проект закону №1039-2 про внесення змін до ст.116 Регламенту щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону №1039-2 про внесення змін до статті 116 Регламенту щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту направлений на підвищення якості підготовки у комітетах Верховної Ради України законопроектів, які готуються до другого читання.
Нагадаємо, що 12 вересня у першому читанні народні депутати ухвалили законопроект №1039-2 про зміни до Регламенту щодо правок.