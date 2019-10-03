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В Раде приняли закон об изменениях в Регламенте относительно правок

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты приняли в целом проект закона №1039-2 о внесении изменений в ст.116 Регламента о требованиях к предложениям и поправкам к законопроекту. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

В Раде приняли закон об изменениях в Регламенте относительно правок

Проект закона №1039-2 о внесении изменений в статью 116 Регламента о требованиях к предложениям и поправкам к законопроекту направлен на повышение качества подготовки в комитетах Верховной Рады Украины законопроектов, которые готовятся ко второму чтению.

Напомним, что 12 сентября в первом чтении народные депутаты приняли законопроект №1039-2 об изменениях в Регламенте относительно правок.

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