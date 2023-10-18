У Фінляндії знову підтверджують, що підводний газопровід було пошкоджено через "зовнішню силу"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Пошкодження газопроводу і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує Фінляндію та Естонію, було спричинене "зовнішньою силою". Про це заявив у вівторок міністр клімату Фінляндії Кай Мікканен, пише УНН з посиланням на Reuters.
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«Все, що ми можемо сказати, це те, що це була зовнішня сила», - сказав Кай Мікканен.
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Він додав, що країна не буде покладати відповідальність за інцидент на будь-кого, поки не матиме доказів.
Слідчі заявили, що пошкодження могли бути результатом навмисного саботажу.
Нагадаємо
8 жовтня було виявлено витік на газопроводі Balticconnector, який проходить між Фінляндією та Естонією дном Фінської затоки. Також було пошкоджено кабель зв'язку у водах Естонії. Представники фінської влади заявили, що інцидент не міг статися випадково. Розслідування проводять фінські та естонські слідчі у співпраці з НАТО.
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