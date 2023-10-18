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В Финляндии снова подтверждают, что подводный газопровод был поврежден из-за "внешней силы"

Киев • УНН

 • 274447 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию, было вызвано "внешней силой". Об этом заявил во вторник министр климата Финляндии Кай Микканен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Финляндии снова подтверждают, что подводный газопровод был поврежден из-за "внешней силы"

Цитата

«Все, что мы можем сказать, это то, что это была внешняя сила», - сказал Кай Микканен.

Детали

Он добавил, что страна не будет возлагать ответственность за инцидент на кого-либо, пока не будет иметь доказательств.
Следователи заявили, что повреждения могли быть результатом преднамеренного саботажа.

Напомним

8 октября была обнаружена утечка на газопроводе Balticconnector, который проходит между Финляндией и Эстонией по дну Финского залива. Также был поврежден кабель связи в водах Эстонии. Представители финских властей заявили, что инцидент не мог произойти случайно. Расследование проводят финские и эстонские следователи в сотрудничестве с НАТО.

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