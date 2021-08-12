У Фінляндії зафіксували новий антирекорд COVID-19: за останню добу понад тисячу хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Фінляндії 12 серпня зареєстрували 1 024 хворих на коронавірус. Показник побив весняний антирекорд. Про це повідомило фінське відомство охорони здоров’я та соціального забезпечення THL, інформує УНН.
Деталі
Станом на 12 серпня у Фінляндії зафіксовано 1 024 хворих на COVID-19. Це — добовий максимум за весь час пандемії. Госпіталізовано 64 людини, з них 19 — у відділеннях інтенсивної терапії.
Захворюваність на коронавірус тепер становить 177 випадків на 100 тисяч осіб протягом останніх двох тижнів. Цей показник побив попередній рекорд, встановлений 25 березня, — 173 випадки зараження на 100 000 жителів.
Також відомо про два нові смертельні випадки. Загальна кількість смертей, пов’язаних із коронавірусом, тепер становить 997. За даними відомства, вірус особливо поширений серед молоді. Майже всі зараження припадають на штам “Дельта”.
Експерти зазначають, незважаючи на стрімке поширення інфекції, лікарні максимально не заповнені. Також фіксують низького рівня смертність. Старше покоління майже не хворіє завдяки вакцинації. Першу дозу вакцини ввело 67,9% населення країни, обома компонентами щепилося 40,4% жителів країни.
Однак у Фінляндії, на тлі зростання кількості хворих на COVID-19, у деяких регіонах запровадять нові обмеження. З 20 серпня до 12 вересня у містах Гельсінка, Вантаа, Еспоо і Кауніайнен кількість учасників публічних заходів не має перевищувати 25 осіб у приміщеннях і 50 осіб — на свіжому повітрі. Також необхідно дотримуватися безпечної дистанції у 2 метри. Це стосується спортивних гуртків і аматорських командних видів спорту.
Нові обмеження не вводитимуть у навчальних закладах, дитячих садках, професійному спорті, а також під час проведення приватних і сімейних заходів.
Нагадаємо
Уряд Фінляндії ухвалив рішення з 12 липня послабити правила в’їзду в країну для держав із низьким рівнем захворюваності на коронавірус.