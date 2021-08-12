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В Финляндии зафиксировали новый антирекорд COVID-19: за последние сутки более тысячи больных

В Финляндии зафиксировали новый антирекорд COVID-19: за последние сутки более тысячи больных

Киев  •  УНН

 • 14875 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Финляндии 12 августа зарегистрировали 1 024 больных коронавирусом. Показатель побил весенний антирекорд. Об этом сообщило финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL, информирует УНН.

Детали

По состоянию на 12 августа в Финляндии зафиксировано 1 024 больных COVID-19. Это — суточный максимум за все время пандемии. Госпитализированы 64 человека, из них 19 в отделениях интенсивной терапии.

Заболеваемость коронавирусом теперь составляет 177 случаев на 100 000 человек в течение последних двух недель. Этот показатель побил предыдущий рекорд, установленный 25 марта, — 173 случая заражения на 100 тысяч жителей.

Также известно о двух новых смертельных случаях. Общее количество смертей, связанных с коронавирусом, теперь составляет 997. По данным ведомства, вирус особенно распространен среди молодежи. Почти все заражения приходятся на штамм “Дельта”.

Эксперты отмечают, что несмотря на стремительное распространение инфекции, больницы максимально незаполненные. Также фиксируют низкий уровень смертности. Старшее поколение почти не болеет благодаря вакцинации. Первую дозу вакцины ввели 67,9% населению страны, обеими компонентами привилось 40,4% жителей Финляндии.

Однако в Финляндии, на фоне роста количества больных COVID-19, в некоторых регионах введут новые ограничения. С 20 августа по 12 сентября в Хельсинки, Вантаа, Эспоо и Кауниайнене количество участников публичных мероприятий не должно превышать 25 человек в помещениях и 50 человек — на свежем воздухе. Также необходимо соблюдать безопасную дистанцию в 2 метра. Это касается спортивных кружков и любительских командных видов спорта.

Новые ограничения не будут вводить в учебных заведениях, детских садах, профессиональном спорте, а также во время проведения частных и семейных мероприятий.

Напомним

Правительство Финляндии приняло решение с 12 июля ослабить правила въезда в страну для государств с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

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