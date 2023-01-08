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У Фінляндії охоронці ТЦ убили жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Поліція розслідує інцидент із застосуванням сили в торговельному центрі Iso Omena у фінському місті Еспоо за статтею кримінального кодексу „Заподіяння смерті з необережності“, повідомляє УНН з посиланням на YLE.

У Фінляндії охоронці ТЦ убили жінку

Як повідомляє поліція, на підставі наявної інформації у скоєнні злочину підозрюють кількох людей.

Деталі

7 січня в торговому центрі Iso Omena в Еспоо охоронці силою намагалися затримати жінку. Очевидці розповіли, що четверо охоронців поклали жінку на підлогу і навалилися на неї, через що жінка померла на місці. Пізніше її намагалися реанімувати, але безуспішно. Судово-медичне розслідування причин смерті відбудеться наступного тижня.

За словами опитаних інформагенством STT свідків події, загибла не поводилася агресивно. Працівник сусіднього магазину сказав Yle, що застосування сили було надмірним.

За безпеку в ТЦ Iso Omena відповідає компанія Securitas. Її представник висловив співчуття родичам і близьким загиблої. За його словами, охоронці виконували свої звичайні обов'язки.

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