В Финляндии охранники ТЦ убили женщину

Как сообщает полиция, на основании имеющейся информации в совершении преступления подозреваются несколько человек.

Детали

7 января в торговом центре Iso Omena в Эспоо охранники силой пытались задержать женщину. Очевидцы рассказали, что четверо охранников уложили женщину на пол и навалились на нее, из-за чего женщина скончалась на месте. Позже ее пытались реанимировать, но безуспешно. Судебно-медицинское расследование причин смерти пройдет на следующей неделе.

По словам опрошенных информагенством STT свидетелей произошедшего, погибшая не вела себя агрессивно. Работник соседнего магазина сказал Yle, что применение силы было чрезмерным.

За безопасность в ТЦ Iso Omena отвечает компания Securitas. Ее представитель выразил соболезнования родственникам и близким погибшей. По его словам, охранники выполняли свои обычные обязанности.