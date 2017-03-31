У двох районах Києва демонтовано вісім незаконних газових модулів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Рятувальники КАРС “Київської служби порятунку” продовжують демонтовувати незаконні газові заправки у різних регіонах столиці. Про це йдеться у повідомленні служби на сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, нещодавно “Київська служба порятунку” виїжджала для забезпечення безпеки при проведенні зливно-наливних операцій та надання допомоги у проведенні робіт з демонтажу самовільно (незаконно) встановлених газових станцій у Подільському та Голосіївському районах міста Києва. Таким чином, за два дні було демонтовано вісім незаконних газових заправок.
“Міська влада продовжує активну боротьбу з незаконними АГЗС, адже безпека мешканців та гостів Києва — понад усе, особливо, коли незабаром у столиці має відбутися масштабний пісенний конкурс „Євробачення“”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.
Також нагадаємо, через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн.
Як повідомляв УНН, у КМДА заявили, що демонтаж нелегальних газових модулів в столиці відбувається законно.
Столична мерія має намір демонтувати ще щонайменше 350 незаконних газових заправок, які становлять загрозу для життя громадян.