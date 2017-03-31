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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78513 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111415 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169685 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124782 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121870 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115257 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106144 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107380 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 103827 просмотра

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В двух районах Киева демонтировано восемь незаконных газовых модулей

В двух районах Киева демонтировано восемь незаконных газовых модулей

Киев  •  УНН

 • 8415 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Спасатели КАРС "Киевской службы спасения" продолжают демонтировать незаконные газовые заправки в разных регионах столицы. Об этом говорится в сообщении службы на странице в Facebook, передает УНН.

Недавно "Киевская служба спасения" выезжала для обеспечения безопасности при проведении сливо-наливных операций и оказания помощи в проведении работ по демонтажу самовольно (незаконно) установленных газовых станций в Подольском и Голосеевском районах Киева. Таким образом, за два дня было демонтировано восемь незаконных газовых заправок.

"Городская власть продолжает активную борьбу с незаконными АГЗС, ведь безопасность жителей и гостей Киева - прежде всего, особенно когда скоро в столице должен состояться масштабный песенный конкурс "Евровидение"", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.

Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.

Столичная мэрия намерена демонтировать еще минимум 350 незаконных газовых заправок, которые представляют угрозу для жизни граждан.

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