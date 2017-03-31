В двух районах Киева демонтировано восемь незаконных газовых модулей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Спасатели КАРС "Киевской службы спасения" продолжают демонтировать незаконные газовые заправки в разных регионах столицы. Об этом говорится в сообщении службы на странице в Facebook, передает УНН.
Недавно "Киевская служба спасения" выезжала для обеспечения безопасности при проведении сливо-наливных операций и оказания помощи в проведении работ по демонтажу самовольно (незаконно) установленных газовых станций в Подольском и Голосеевском районах Киева. Таким образом, за два дня было демонтировано восемь незаконных газовых заправок.
"Городская власть продолжает активную борьбу с незаконными АГЗС, ведь безопасность жителей и гостей Киева - прежде всего, особенно когда скоро в столице должен состояться масштабный песенный конкурс "Евровидение"", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.
Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.
Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.
Столичная мэрия намерена демонтировать еще минимум 350 незаконных газовых заправок, которые представляют угрозу для жизни граждан.