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У ДТП загинув відомий український бард Василь Жданкін

У ДТП загинув відомий український бард Василь Жданкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Кременці на Тернопільщині ввечері 2 вересня загинув володар гран-прі "Червона рута-1989", український бард, кобзар та бандурист Василь Жданкін. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook музикознавця з Тернополя Михайла Маслія.

"Ввечері 2 вересня у Кременці, що на Тернопільщині в ДТП загинув володар гран-прі "Червона рута-1989" Василь Жданкін. В останні роки співак уподобав їзду на скутері, його часто можна було побачити в місті чи дорогою на дачу, якою так пишався, адже природа там була нерукотворної краси. 2 вересня 2019 року, приблизно біля 20 години вечора, він, як виявилося, востаннє повертався на ньому до рідної хати, машина збила його на смерть за якихось кількасот метрів від домівки, аварія трапилася біля краєзнавчого музею", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив Маслій, Василю Жданкіну у травні виповнився 61 рік, він був у розквіті творчих і життєвих сил, перебував на мистецькому пікові.

Музикант був учасником "Товариства лева", театру-студії "Не журись" у Львові. У 1989 році на фестивалі "Червона рута" він отримав гран-прі. Тоді Василь Жданкін вперше публічно заспівав сучасний гімн України.

Нагадаємо, помер сценарист культового серіалу "Доктор Хто".

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