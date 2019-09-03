В ДТП погиб известный украинский бард Василий Жданкин

"Вечером 2 сентября во Кременце на Тернопольщине в ДТП погиб обладатель гран-при "Червона рута-1989" Василий Жданкин. В последние годы певец полюбил езду на скутере, его часто можно было увидеть в городе или по дороге на дачу, которой так гордился, ведь природа там была нерукотворной красоты. 2 сентября 2019 года, примерно около 20 часов вечера, он, как оказалось, в последний раз возвращался на нем в родной дом, машина сбила его насмерть в каких-то несколько сот метров от дома, авария произошла возле краеведческого музея", - говорится в сообщении.

Как сообщил Маслий, Василию Жданкину в мае исполнился 61 год, он был в расцвете творческих и жизненных сил, находился на художественном пике.

Музыкант был участником "Общества льва", театра-студии "Не горюй" во Львове. В 1989 году на фестивале "Червона рута" он получил гран-при. Тогда Василий Жданкин впервые публично спел современный гимн Украины.

Напомним, скончался сценарист культового сериала "Доктор Кто".