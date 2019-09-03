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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19675 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115157 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125928 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117295 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122671 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126773 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151833 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150867 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В ДТП погиб известный украинский бард Василий Жданкин

В ДТП погиб известный украинский бард Василий Жданкин

Киев  •  УНН

 • 19452 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Кременце в Тернопольской области вечером 2 сентября погиб обладатель гран-при "Червона рута-1989", украинский бард, кобзарь и бандурист Василий Жданкин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook музыковеда из Тернополя Михаила Маслия.

"Вечером 2 сентября во Кременце на Тернопольщине в ДТП погиб обладатель гран-при "Червона рута-1989" Василий Жданкин. В последние годы певец полюбил езду на скутере, его часто можно было увидеть в городе или по дороге на дачу, которой так гордился, ведь природа там была нерукотворной красоты. 2 сентября 2019 года, примерно около 20 часов вечера, он, как оказалось, в последний раз возвращался на нем в родной дом, машина сбила его насмерть в каких-то несколько сот метров от дома, авария произошла возле краеведческого музея", - говорится в сообщении.

Как сообщил Маслий, Василию Жданкину в мае исполнился 61 год, он был в расцвете творческих и жизненных сил, находился на художественном пике.

Музыкант был участником "Общества льва", театра-студии "Не горюй" во Львове. В 1989 году на фестивале "Червона рута" он получил гран-при. Тогда Василий Жданкин впервые публично спел современный гимн Украины.

Напомним, скончался сценарист культового сериала "Доктор Кто".

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