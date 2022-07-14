У драмтеатрі Херсона окупанти облаштували склад боєприпасів - ГУР

Цитата

"У приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру", - повідомили у ГУР.

Деталі

Також розвідка повідомляє, що на територію мобільного госпіталю в Херсоні противником доставлено 2 одиниці тентованих КамАЗів з пораненим особовим складом (приблизно 40 осіб).

"В окупаційній адміністрації Херсону очікується прибуття з рф групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення "референдуму". Їх планують розмістити в готелі "Бордо", який взято під посилену озброєну охорону", - зазначили у ГУР.

Також зазначається, що у тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети "Надднепрянская правда". "Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" тощо", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти готуються до оборони у тимчасово захопленому Херсоні – звозять бетонні укріплення для будівництва фортифікаційних споруд.