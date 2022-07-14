В драмтеатре Херсона оккупанты устроили склад боеприпасов - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские оккупанты обустроили в драмтеатре Херсона склад боеприпасов, в занятом захватчиками городе ждут российских политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение "референдума", сообщили в ГУР Минобороны, пишет УНН.
Цитата
"В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовых автомобилей рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - сообщили в ГУР.
Детали
Также разведка сообщает, что на территорию мобильного госпиталя в Херсоне противником доставлены 2 единицы тентованных КамАЗов с раненым личным составом (около 40 человек).
"В оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из рф группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение "референдума". Их планируют разместить в гостинице "Бордо", которая взята под усиленную вооруженную охрану", - отметили в ГУР.
Также отмечается, что во временно оккупированном Херсоне распространяется второй номер российской газеты "Надднепрянская правда". "По сравнению с первым выпуском, тираж увеличен в четыре раза – до 40 тысяч экземпляров. Среди заголовков газеты – "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" и т.д.", – говорится в сообщении.
Дополнение
Российские оккупанты готовятся к обороне во временно захваченном Херсоне – свозят бетонные укрепления для строительства фортификационных сооружений.