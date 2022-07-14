Окупанти готуються до оборони Херсона: звозять бетонні укріплення

Цитата

"Окупанти готуються до оборони: рашисти тягнуть укріплення для будівництва фортифікаційних споруд для оборони Херсона. Вони ще не здогадуються, що ці бетонні собачі будки їх не захистять, бо все, що зроблене руснею, зроблене, по старій добрій москальській традиції – з ла*на і палок. Не забувайте, що вони крадуть. В тому числі і у себе, тому якість "округлих виробів" викликає велику підозру", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти готуються до оборони і у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області.