Оккупанты готовятся к обороне Херсона: свозят бетонные укрепления

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"Оккупанты готовятся к обороне: рашисты тянут укрепления для строительства фортификационных сооружений для обороны Херсона. Они еще не догадываются, что эти бетонные собачьи будки их не защитят, потому что все, что сделано русней, сделано, по старой доброй москальской традиции – из дер*ма и палок. Не забывайте, что они воруют. В том числе и у себя, поэтому качество "округлых изделий" вызывает большое подозрение", – говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты готовятся к обороне и во временно захваченном Мелитополе Запорожской области.