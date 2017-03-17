У “ДНР” заявили про домовленість обміну полонених у форматі “всіх на всіх”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Представники самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) і України домовилися провести обмін полонених в форматі “всіх на всіх”. Про це повідомила "уповноважений з прав людини ДНР" Дар’я Морозова, передає УНН з посиланням на “Газету.ru”.
Вона заявила, що така домовленість була досягнута на зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.
Д.Морозова також повідомила, що “предметом розмови стали 62 людини”, яких, за словами української сторони, звинувачують в “особливо тяжких злочинах”.
“Україні було висунуто остаточне слово про те, що без цих 62 чоловік обміну не буде. Було прийнято рішення провести обмін „всіх на всіх“ в рамках встановлених осіб на встановлених”, — сказала омбудсмен.
Як повідомляв УНН, Росія передала Україні з місць відбування покарань в анексованому Криму 12 засуджених.