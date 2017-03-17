В "ДНР" заявили о договоренности обмена пленными в формате "всех на всех"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и Украина договорились провести обмен пленных в формате "всех на всех". Об этом сообщила "уполномоченный по правам человека ДНР" Дарья Морозова, передает УНН со ссылкой на "Газету.Ru".
Она заявила, что такая договоренность была достигнута на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.
Д.Морозова также сообщила, что "предметом разговора стали 62 человека", которых, по словам украинской стороны, обвиняют в "особо тяжких преступлениях".
"Украине было предъявлено окончательное слово о том, что без этих 62 человек обмена не будет. Было принято решение провести обмен "всех на всех" в рамках установленных лиц на установленных", - сказала омбудсмен.
Как сообщал УНН, Россия передала Украине из мест отбывания наказаний в аннексированом Крыму 12 осужденных.