В "ДНР" заявили о договоренности обмена пленными в формате "всех на всех"

Она заявила, что такая договоренность была достигнута на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.

Д.Морозова также сообщила, что "предметом разговора стали 62 человека", которых, по словам украинской стороны, обвиняют в "особо тяжких преступлениях".

"Украине было предъявлено окончательное слово о том, что без этих 62 человек обмена не будет. Было принято решение провести обмен "всех на всех" в рамках установленных лиц на установленных", - сказала омбудсмен.

Как сообщал УНН, Россия передала Украине из мест отбывания наказаний в аннексированом Крыму 12 осужденных.