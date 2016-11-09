У "ДНР" вчергове намагаються створити "кадетське" училище
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У "ДНР" вчергове намагаються створити "кадетське" училище, куди направлять підлітків, які були залучені бойовиками до діяльності бандоформувань. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"У “ДНР” роблять чергову спробу створити у Донецьку “кадетське” (“суворовське”) училище. Ці плани обговорюються з представниками міноборони РФ, яке висловило готовність у сприянні із зазначеного питання. До формування “кадетського училища” в Донецьку планується залучити фахівців ДКЗУ КШІ №1 “Перший Московський кадетський корпус” (м.Москва, РФ)“, — йдеться у повідомленні.
Як зазначає “Інформаційний спротив”, створити подібне училище в Донецьку ватажок “ДНР” О.Захарченко обіцяв ще у жовтні 2014 року. У грудні того ж року ці плани підтвердив “міністр освіти і науки ДНР” І.Костенок.
Також зазначається, що до училища направлятимуть підлітків з досвідом роботи у бандо формуваннях бойовиків.
“Згідно з обіцянкам Захарченка, до "кадетського училища“ повинні бути спрямовані насамперед підлітки, яких бойовики залучили до діяльності своїх формувань (як заявив тоді О.Захарченко, у бандформуваннях "ДНР“ є діти "у віці 14 років, які вже мають нагороди за участь в бойових діях“, а ”наймолодшому корегувальнику вогню під час боїв за Савур-Могилу було 15 років“). Згідно з обіцянкам керівництва “ДНР”, диплом цього закладу “визнаватиметься у Росії”, — йдеться у повідомленні.