В "ДНР" снова пытаются создать "кадетское" училище

"В "ДНР" предпринимают очередную попытку создать в Донецке "кадетское" ("суворовское") училище. Данные планы обсуждаются с представителями Минобороны РФ, которое выразило готовность в содействии по данному вопросу. К формированию "кадетского училища" в Донецке планируется привлечь специалистов ГКОУ КШИ № 1 "Первый Московский кадетский корпус" (г.Москва, РФ)", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Информационное сопротивление", создать подобное училище в Донецке главарь "ДНР" А.Захарченко обещал еще в октябре 2014 года. В декабре того же года эти планы подтвердил "министр образования и науки ДНР" И.Костенок.

Также отмечается, что в училище будут направлять подростков с опытом работы в бандформированиях боевиков.

"Согласно обещаниям Захарченко, в "кадетское училище" должны быть направлены прежде всего подростки, которых боевики привлекли к деятельности своих формирований (как заявил тогда А.Захарченко, в бандформированиях "ДНР" есть дети "в возрасте 14 лет, уже имеющие награды за участие в боевых действиях", а "самому младшему корректировщику огня в ходе боев за Саур-Могилу было 15 лет"). Согласно обещаниям руководства "ДНР", диплом данного заведения "будет признаваться в России"", - говорится в сообщении.