У "ДНР" оголосили триденний траур за "Гіві"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко оголосив триденний траур через загибель командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих, відомого під позивним "Гіві". Про це з посиланням на прес-службу "адміністрації" лідера "ДНР" повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Сьогодні, завтра і післязавтра оголошені днями жалоби. Документ підписаний", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у "міноборони "ДНР" заявили, що командир батальйону "Сомалі" загинув у результаті "теракту", "до якого причетні українські спецслужби".
Нагадаємо, у "ДНР" 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих з позивним "Гіві" загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.
На думку нардепа Д.Тимчука, шанс прибрати "Гіві" дала О.Захарченку Авдіївка.
У СБУ заявили, що смерть "Гіві" підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО.