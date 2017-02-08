В "ДНР" объявили трехдневный траур по "Гиви"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Главарь "ДНР" Александр Захарченко объявил трехдневный траур в связи с гибелью командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви". Об этом со ссылкой на пресс-службу "администрации" лидера "ДНР" сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Сегодня, завтра и послезавтра объявлены днями траура. Документ подписан", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в "Минобороны" ДНР "заявили, что командир батальона" Сомали "погиб в результате "теракта", "к которому причастны украинские спецслужбы".
Напомним, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете.
По мнению нардепа Д.Тымчука, шанс убрать "Гиви" дала А.Захарченко Авдеевка.
В СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО.