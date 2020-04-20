У Дніпропетровській області виявили 4 нові випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Дніпропетровщині виявили ще 4 випадки коронавірусної інфекції. Діагноз підтвердили у двох мешканців Кривого Рогу, по одному – Підгородного та Дніпра. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення ОДА.
"Загалом в області на COVID-19 вже перевірили понад 2,6 тис людей. З них у 122 лабораторно підтвердили коронавірус", - йдеться у повідомленні.
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В Україні – більше 5,7 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19.