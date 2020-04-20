В Днепропетровской области обнаружили 4 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили еще 4 случая коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердили у двух жителей Кривого Рога, по одному - Подгородного и Днепра. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение ОГА.
"Всего в области на COVID-19 уже проверили более 2,6 тыс. человек. Из них в 122 лабораторно подтвердили коронавирус", - говорится в сообщении.
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В Украине - более 5,7 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.