У Дніпропетровській області у власній квартирі згорів чоловік

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28 жовтня пожежа сталася в одній з квартир двоповерхового багатоквартирного будинку на вулиці Маяковського міста Тернівка Павлоградського району.

Пожежа виникла всередині квартири розташованої на другому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку. З віконних прорізів оселі спостерігалось відкрите полум’я.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі всередині кімнат оселі та пошкоджено внутрішнє облицювання стін в приміщенні кухні. Загальна площа пожежі склала 32 м.кв. Надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей з задимленої сусідньої квартири. Ще 8 осіб самостійно вийшли на вулицю.

Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло власника квартири, чоловіка 1970 року народження.

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