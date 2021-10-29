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У Дніпропетровській області у власній квартирі згорів чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області під час ліквідації пожежі в квартирі виявили тіло власника. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Дніпропетровській області.

У Дніпропетровській області у власній квартирі згорів чоловік

Деталі

28 жовтня пожежа сталася в одній з квартир двоповерхового багатоквартирного будинку на вулиці Маяковського міста Тернівка Павлоградського району.

Пожежа виникла всередині квартири розташованої на другому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку. З віконних прорізів оселі спостерігалось відкрите полум’я.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі всередині кімнат оселі та пошкоджено внутрішнє облицювання стін в приміщенні кухні. Загальна площа пожежі склала 32 м.кв. Надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей з задимленої сусідньої квартири. Ще 8 осіб самостійно вийшли на вулицю.

Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло власника квартири, чоловіка 1970 року народження.

Нагадаємо

У Києві сталася пожежа в ресторані Rioni, горіло оздоблення стін.

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