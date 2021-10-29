У Дніпропетровській області у власній квартирі згорів чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області під час ліквідації пожежі в квартирі виявили тіло власника. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Дніпропетровській області.
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28 жовтня пожежа сталася в одній з квартир двоповерхового багатоквартирного будинку на вулиці Маяковського міста Тернівка Павлоградського району.
Пожежа виникла всередині квартири розташованої на другому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку. З віконних прорізів оселі спостерігалось відкрите полум’я.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі всередині кімнат оселі та пошкоджено внутрішнє облицювання стін в приміщенні кухні. Загальна площа пожежі склала 32 м.кв. Надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей з задимленої сусідньої квартири. Ще 8 осіб самостійно вийшли на вулицю.
Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло власника квартири, чоловіка 1970 року народження.
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