В Днепропетровской области в собственной квартире сгорел мужчина

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28 октября пожар произошел в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома по улице Маяковского города Терновка Павлоградского района.

Пожар возник внутри квартиры, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома. Из оконных проемов дома наблюдалось открытое пламя.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель внутри комнат дома и повреждена внутренняя облицовка стен в помещении кухни. Общая площадь пожара составила 32 кв. Необычные вывели на свежий воздух двух человек из задымленной соседней квартиры. Еще 8 человек самостоятельно вышли на улицу.

Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело владельца квартиры, мужчины 1970 года рождения.

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