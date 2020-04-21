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У Дніпропетровській області підтвердили 19 нових випадків коронавірусу

У Дніпропетровській області підтвердили 19 нових випадків коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Дніпропетровщині – 19 нових випадків коронавірусу. Загалом за добу COVID-19 підтвердили у 28 мешканців області. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Бондаренка.

"Станом на вечір ще у 19 мешканців Дніпропетровщини підтвердили коронавірусну хворобу. Таким чином за добу маємо вже 28 лабораторно підтверджених випадків COVID-19", – сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

За його словами, сьогодні позитивний результат отримали 19 дніпрян, 5 мешканців Кривого Рогу, 3 – Нікополя та одна людина з Широківського району.

Загалом на коронавірус перевірили понад 3,2 тисячі жителів області. 150 – отримали позитивний результат. 9 людей вже одужали.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6125 випадків COVID-19, з них 161 летальний.

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