В Днепропетровской области подтвердили 19 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Днепропетровщине - 19 новых случаев коронавируса. Всего за сутки COVID-19 подтвердили у 28 жителей области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко.
"По состоянию на вечер еще у 19 жителей Днепропетровской области подтвердили коронавирусной болезни. Таким образом, за сутки имеем уже 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", - сказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
По его словам, сегодня положительный результат получили 19 днепрян, 5 жителей Кривого Рога, 3 - Никополя и один человек с Широковского района.
Всего на коронавирус проверили более 3,2 тысячи жителей области. 150 - получили положительный результат. 9 человек уже выздоровели.
Напомним, в Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный.