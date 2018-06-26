У Дніпрі від тяжких поранень помер 20-річний військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У лікарні в Дніпрі помер поранений на Донбасі український військовий Руслан Баглик. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Біль і сльози. Сьогодні пішов на небо Баглик Руслан Євгенович, 20 років, мешканець м. Тростянець, Сумської області. Руслан отримав вкрай важке поранення від кулі ворожого снайпера 19 червня. Руслан пішов не приходячи до тями, поруч був батько. Лікарі боролися до останньої хвилини”, — написала Губа.
20-річний Баглик зазнав тяжкого поранення від кулі снайпера 19 червня.
Штаб Операції об’єднаних сил повідомляв, що 19 червня на Донбасі через обстріли зазнали поранень троє українських військових.
За даними прес-центру штабу, тієї доби підтримувані Росією бойовики 26 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння.
Як повідомляв УНН, 1 червня у Дніпрі помер військовий ЗСУ, який врятував власну доньку.