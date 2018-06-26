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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 29947 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 78783 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103943 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119342 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139227 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144546 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 182759 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143082 просмотра

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В Днепре от тяжелых ранений скончался 20-летний военный

В Днепре от тяжелых ранений скончался 20-летний военный

Киев  •  УНН

 • 16770 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В больнице в Днепре умер раненый в Донбассе украинский военный Руслан Баглик. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа на странице в Facebook, передает УНН.

“Боль и слезы. Сегодня ушел на небо Баглик Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель г. Тростянец, Сумской области. Руслан получил крайне тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня. Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты”, - написала Губа.

20-летний Баглик получил тяжелое ранение от пули снайпера 19 июня.

Штаб Операции объединенных сил сообщал, что 19 июня на Донбассе из-за обстрелов получили ранения трое украинских военных.

По данным пресс-центра штаба, в те злополучные сутки поддерживаемые Россией боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Как сообщал УНН, 1 июня в Днепре умер военный ВСУ, который спас свою дочь.

Украинские Национальные Новости

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