У Дніпрі покінчив з собою співробітник пенітенціарної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Дніпрі розслідується самогубство співробітника управління з питань виконання кримінальних покарань. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Начальник відділу охорони у Дніпропетровській області управління Державної кримінально - виконавчої служби України Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін'юсту покінчив із собою. Чоловік 1981 року народження повісився на подвір’ї власного будинку.
На тілі покійного будь-яких інших видимих тілесних ушкоджень не виявлено.
Наразі відкрито кримінальне провадження в рамках якого будуть встановлені усі обставини смерті чоловіка.
Як повідомляв УНН, нещодавно охоронниця покінчила з собою у колонії в Кіровоградській області.