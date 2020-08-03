В Днепре покончил с собой сотрудник пенитенциарной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Днепре расследуется самоубийство сотрудника управления по вопросам исполнения уголовных наказаний. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Начальник отдела охраны в Днепропетровской области управления Государственной уголовно - исполнительной службы Украины Юго - Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста покончил с собой. Мужчина 1981 года рождения повесился во дворе собственного дома.
На теле покойного любых других видимых телесных повреждений не обнаружено.
Сейчас открыто уголовное производство в рамках которого будут установлены все обстоятельства смерти мужчины.
Как сообщал УНН, недавно охранница покончила с собой в колонии в Кировоградской области.