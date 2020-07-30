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У "Динамо" з Луческу немає майбутнього – Метревелі

У "Динамо" з Луческу немає майбутнього – Метревелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Експерти, журналісти і коментатори продовжують висловлювати свої оцінки з приводу призначення головним тренером в "Динамо" Мірчі Лучкску. Не вірить в успіх такого "експерименту", зокрема, Михайло Метревелі, передає УНН з посиланням на sport.ua.

Так, Метревелі вважає, що лист Лучкску про відмову від посади - був правильним кроком.

"Ось ця ситуація з листом була хорошим шансом відмотати все назад. Мірча міг прийняти правильне рішення, а Суркіс міг зосередитися на тих рішеннях, які на плаву. Вони сколихнули суспільство, звернули увагу на УПЛ і український футбол. Цього було б достатньо.

Ці чотири дні були дуже добрими з точки зору реклами українського футболу. Але з точки зору майбутнього київського Динамо, мені здається, це буде сумне і складне рішення. У цій стратегії я не бачу майбутнього для Динамо, на жаль", - заявив Метревелі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Легенда "Динамо" про Луческу: я 13 років грав у "Динамо" і не сприймаю цього рішення

Нагадаємо, на четвертий день після оголошення Мірчі Лучкску тренером столичного клубу, у ЗМІ опублікували його лист про відмову від посади.

Згодом, стало відомо, що Суркіси умовили Луческу залишитися.

Як писав УНН, сьогодні Луческу представили офіційно. Відбулося все в режимі онлайн.

Напередодні, 28 липня, ультрас влаштували Луческу обіцяний "теплий прийом" у Києві. З димовими шашками і фаєрами під стадіоном ім. Лобановского фанати скандували: "Суркіси - ганьба Динамо".

Ультрас пояснили, що до влади у столичний клуб повернувся Суркіс-старший, а слідом за ним і політика.

Крім того, Григорія Суркіса вони звинуватили у спробах знищити київських ультрас.

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