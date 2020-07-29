Легенда "Динамо" про Луческу: я 13 років грав у "Динамо" і не сприймаю цього рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Екстренер збірної України й київського "Динамо" Леонід Буряк не сприймає колишнього наставника "Шахтаря" Мірчу Луческу на посаді головного тренера столичного ФК. Про це Буряк заявив у коментарі журналістам, передає УНН із посиланням на Футбол NEWS.
Буряк нагадав, що рішення призначити Луческу головним тренером "Динамо" прийняв президент ФК Ігор Суркіс.
"Президент прийняв рішення, підписали контракт. Ну, що ми будемо обговорювати? Так, це неприємно і ненормально. Однак таке рішення має право на життя", - каже він.
Буряк додав, що бажає успіхів Луческу. Однак для нього таке призначення є нонсенсом.
"Дай боже, щоб вийшло (успіх Луческу в "Динамо" - ред.). Я не зловтішаюся, а думаю про "Динамо". Люди, які приймали це рішення, — частина "Динамо". Я пограв у київському клубі 13-14 років, тому не сприймаю цього рішення. Для мене це нонсенс", — сказав Буряк.
Як відомо, київський футбольний клуб "Динамо" погодив контракт з румунським фахівцем Мірчею Луческу і оголосив екснаставника донецького "Шахтаря" головним тренером столичного гранда.
Ультрас "Динамо" розкритикували призначення Луческу і пригрозили масштабними акціями протесту.
Учора біля стадіону ім. Лобановского ультрас влаштували протест і Луческу і Суркісу. Останній проривався крізь учасників акції на броньованому авто.