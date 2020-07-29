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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 33063 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101855 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106741 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110741 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131505 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102097 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104432 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102060 просмотра

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Легенда "Динамо" о Луческу: я 13 лет играл в "Динамо" и не воспринимаю этого решения

Легенда "Динамо" о Луческу: я 13 лет играл в "Динамо" и не воспринимаю этого решения

Киев  •  УНН

 • 13722 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Леонид Буряк не воспринимает бывшего наставника "Шахтера" Мирчу Луческу на посту главного тренера столичного ФК. Об этом Буряк заявил в комментарии журналистам, передает УНН со ссылкой на Футбол NEWS.

Буряк напомнил, что решение назначить Луческу главным тренером "Динамо" принял президент ФК Игорь Суркис.

"Президент принял решение, подписали контракт. Ну, что мы будем обсуждать? Да, это неприятно и ненормально. Однако такое решение имеет право на жизнь", - говорит он.

Буряк добавил, что желает успехов Луческу. Однако для него такое назначение является нонсенсом.

"Дай бог, чтобы получилось (успех Луческу в "Динамо" - ред.). Я не злорадствую, а думаю о "Динамо". Люди, которые принимали это решение - часть "Динамо". Я поиграл в киевском клубе 13-14 лет, поэтому не воспринимаю этого решения. Для меня это нонсенс", - сказал Буряк.

Как известно, киевский футбольный клуб "Динамо" согласовал контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером столичного гранда.

Ультрас "Динамо" раскритиковали назначение Луческу и пригрозили масштабными акциями протеста.

Вчера возле стадиона им. Лобановского ультрас устроили протест и Луческу и Суркису. Последний прорывался сквозь участников акции в бронированном авто.

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