Легенда "Динамо" о Луческу: я 13 лет играл в "Динамо" и не воспринимаю этого решения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Леонид Буряк не воспринимает бывшего наставника "Шахтера" Мирчу Луческу на посту главного тренера столичного ФК. Об этом Буряк заявил в комментарии журналистам, передает УНН со ссылкой на Футбол NEWS.
Буряк напомнил, что решение назначить Луческу главным тренером "Динамо" принял президент ФК Игорь Суркис.
"Президент принял решение, подписали контракт. Ну, что мы будем обсуждать? Да, это неприятно и ненормально. Однако такое решение имеет право на жизнь", - говорит он.
Буряк добавил, что желает успехов Луческу. Однако для него такое назначение является нонсенсом.
"Дай бог, чтобы получилось (успех Луческу в "Динамо" - ред.). Я не злорадствую, а думаю о "Динамо". Люди, которые принимали это решение - часть "Динамо". Я поиграл в киевском клубе 13-14 лет, поэтому не воспринимаю этого решения. Для меня это нонсенс", - сказал Буряк.
Как известно, киевский футбольный клуб "Динамо" согласовал контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером столичного гранда.
Ультрас "Динамо" раскритиковали назначение Луческу и пригрозили масштабными акциями протеста.
Вчера возле стадиона им. Лобановского ультрас устроили протест и Луческу и Суркису. Последний прорывался сквозь участников акции в бронированном авто.