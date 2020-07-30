У "Динамо" с Луческу нет будущего - Метревели
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Эксперты, журналисты и комментаторы продолжают высказывать свои оценки по поводу назначения главным тренером в "Динамо" Мирчи Лучкску. Не верит в успех такого "эксперимента", в частности, Михаил Метревели, передает УНН со ссылкой на sport.ua.
Так, Метревели считает, что письмо Лучкску об отказе от должности - было правильным шагом.
"Вот эта ситуация с письмом была хорошим шансом отмотать все назад. Мирча мог принять правильное решение, а Суркис мог сосредоточиться на тех решениях, которые на плаву. Они всколыхнули общество, обратили внимание на УПЛ и украинский футбол. Этого было бы достаточно.
Эти четыре дня были очень хорошими с точки зрения рекламы украинского футбола. Но с точки зрения будущего киевского Динамо, мне кажется, это будет печальное и сложное решение. В этой стратегии я не вижу будущего для Динамо, к сожалению", - заявил Метревели.
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Напомним, на четвертый день после объявления Мирчи Лучкску тренером столичного клуба, в СМИ опубликовали его письмо об отказе от должности.
Впоследствии стало известно, что Суркисы уговорили Луческу остаться.
Как писал УНН, сегодня Луческу представили официально. Произошло все в режиме онлайн.
Накануне, 28 июля, ультрас устроили Луческу обещанный "теплый прием" в Киеве. С дымовыми шашками и файерами под стадионом им. Лобановского фанаты скандировали: "Суркіси - ганьба Динамо".
Ультрас объяснили, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, а вслед за ним и политика.
Кроме того, Григория Суркиса они обвинили в попытках уничтожить киевских ультрас.