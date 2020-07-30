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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100606 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109282 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114751 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 138250 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103540 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102759 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

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У "Динамо" с Луческу нет будущего - Метревели

У "Динамо" с Луческу нет будущего - Метревели

Киев  •  УНН

 • 12325 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Эксперты, журналисты и комментаторы продолжают высказывать свои оценки по поводу назначения главным тренером в "Динамо" Мирчи Лучкску. Не верит в успех такого "эксперимента", в частности, Михаил Метревели, передает УНН со ссылкой на sport.ua.

Так, Метревели считает, что письмо Лучкску об отказе от должности - было правильным шагом.

"Вот эта ситуация с письмом была хорошим шансом отмотать все назад. Мирча мог принять правильное решение, а Суркис мог сосредоточиться на тех решениях, которые на плаву. Они всколыхнули общество, обратили внимание на УПЛ и украинский футбол. Этого было бы достаточно.

Эти четыре дня были очень хорошими с точки зрения рекламы украинского футбола. Но с точки зрения будущего киевского Динамо, мне кажется, это будет печальное и сложное решение. В этой стратегии я не вижу будущего для Динамо, к сожалению", - заявил Метревели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легенда "Динамо" о Луческу: я 13 лет играл в "Динамо" и не воспринимаю этого решения

Напомним, на четвертый день после объявления Мирчи Лучкску тренером столичного клуба, в СМИ опубликовали его письмо об отказе от должности.

Впоследствии стало известно, что Суркисы уговорили Луческу остаться.

Как писал УНН, сегодня Луческу представили официально. Произошло все в режиме онлайн.

Накануне, 28 июля, ультрас устроили Луческу обещанный "теплый прием" в Киеве. С дымовыми шашками и файерами под стадионом им. Лобановского фанаты скандировали: "Суркіси - ганьба Динамо".

Ультрас объяснили, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, а вслед за ним и политика.

Кроме того, Григория Суркиса они обвинили в попытках уничтожить киевских ультрас.

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