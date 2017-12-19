У ДФС запевнили, що не виплачують Насірову зарплату з березня

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Державна фіскальна служба України не виплачує заробітну плату відстороненому голові ДФС Роману Насірову із 3 березня 2017 року, а саме з дня його офіційного відсторонення від посади. Про це повідомили у прес-службі ДФС у відповіді на інформаційний запит УНН.

“Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 березня 2017 року № 134-р Насірова Романа Михайловича відсторонено від виконання повноважень за посадою голови Державної фіскальної служби України, відповідно до чого нарахування та виплата заробітної плати, премій, надбавок та інших нарахувань з 3 березня 2017 року Державною фіскальною службою України не здійснюється”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

У той же час, у відомстві поінформували, що посадовий оклад голови ДФС становить 13 тис. грн.

3 березня 2017 року Кабінет міністрів України відсторонив з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, виконуватиме його обов’язки Мирослав Продан.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова. 

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