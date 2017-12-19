В ГФС заверили, что не выплачивают Насирову зарплату с марта

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 85057 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 99098 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100260 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112989 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102223 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105370 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112294 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117175 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122982 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134619 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ГФС заверили, что не выплачивают Насирову зарплату с марта

В ГФС заверили, что не выплачивают Насирову зарплату с марта

Киев  •  УНН

 • 20810 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государственная фискальная служба Украины не выплачивает заработную плату отстраненному голове ДФС Роману Насиров с 3 марта 2017, а именно со дня его официального отстранения от должности. Об этом сообщили в пресс-службе ДФС в ответе на информационный запрос УНН.

"Распоряжением Кабинета Министров Украины от 3 марта 2017 № 134-р Насиров отстранен от исполнения полномочий по должности председателя Государственной фискальной службы Украины, в соответствии с чем начисление и выплата заработной платы, премий, надбавок и других начислений по 3 марта 2017 Государственной фискальной службой Украины не осуществляется ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время, в ведомстве сообщили, что должностной оклад председателя ДФС составляет 13 тыс. Грн.

3 марта 2017 Кабинет министров Украины отстранил от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, выполнять его обязанности назначен Мирослав Продан.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

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