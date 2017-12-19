В ГФС заверили, что не выплачивают Насирову зарплату с марта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государственная фискальная служба Украины не выплачивает заработную плату отстраненному голове ДФС Роману Насиров с 3 марта 2017, а именно со дня его официального отстранения от должности. Об этом сообщили в пресс-службе ДФС в ответе на информационный запрос УНН.
"Распоряжением Кабинета Министров Украины от 3 марта 2017 № 134-р Насиров отстранен от исполнения полномочий по должности председателя Государственной фискальной службы Украины, в соответствии с чем начисление и выплата заработной платы, премий, надбавок и других начислений по 3 марта 2017 Государственной фискальной службой Украины не осуществляется ", - говорится в сообщении пресс-службы.
В то же время, в ведомстве сообщили, что должностной оклад председателя ДФС составляет 13 тыс. Грн.
3 марта 2017 Кабинет министров Украины отстранил от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, выполнять его обязанности назначен Мирослав Продан.
Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.