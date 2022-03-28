У деяких районах Києва знову немає світла через бойові дії у передмісті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Через бойові дії біля Києва знову пошкоджено дві високовольтні лінії, які живлять частину будинків на правому березі. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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Як зазначили, енергетики оперативно перемикають об’єкти критичної інфраструктури на резервне живлення.
"Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли", — ідеться у повідомленні.
Відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт. Для ліквідації аварії залучать щонайменше 7 бригад енергетиків.
На правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. Знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу". Водопостачання у столиці не вимикали.
Нагадаємо
26 березня у Святошинському районі Києва не було електропостачання через обстріли окупантів у передмісті.