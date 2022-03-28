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В некоторых районах Киева снова нет света из-за боевых действий в пригороде

Киев • УНН

 • 255514 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Из-за боевых действий возле Киева вновь повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

В некоторых районах Киева снова нет света из-за боевых действий в пригороде

Детали

Как отметили, энергетики оперативно переключают объекты критической инфраструктуры на резервное питание.

"Повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на ж/м Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пущи-Водицы. Всего - 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов", - говорится в сообщении.

Восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения от ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ. Для ликвидации аварии привлекут по меньшей мере 7 бригад энергетиков.

На правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. Обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала". Водоснабжение в столице не отключили.

Напомним

26 марта в Святошинском районе Киева не было электроснабжения из-за обстрелов оккупантов в пригороде.

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