В некоторых районах Киева снова нет света из-за боевых действий в пригороде
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Из-за боевых действий возле Киева вновь повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Как отметили, энергетики оперативно переключают объекты критической инфраструктуры на резервное питание.
"Повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на ж/м Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пущи-Водицы. Всего - 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов", - говорится в сообщении.
Восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения от ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ. Для ликвидации аварии привлекут по меньшей мере 7 бригад энергетиков.
На правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. Обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала". Водоснабжение в столице не отключили.
Напомним
26 марта в Святошинском районе Киева не было электроснабжения из-за обстрелов оккупантов в пригороде.