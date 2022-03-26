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У Києві через обстріли окупантів знеструмлено один з районів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Святошинському районі відсутнє електропостачання: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті. Про це йдеться у повідомленні КМДА, передає УНН.

У Києві через обстріли окупантів знеструмлено один з районів

Деталі

У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ.

Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

Крім того, на правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.

Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК «Київводоканал» вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання.

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