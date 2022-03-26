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В Киеве из-за обстрелов оккупантов обесточен один из районов

Киев • УНН

 • 160490 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Святошинском районе отсутствует электроснабжение: две линии отключены из-за обстрелов оккупантов в пригороде. Об этом говорится в сообщении КГГА, передает УНН.

В Киеве из-за обстрелов оккупантов обесточен один из районов

Детали

В Святошинском районе отсутствует электроснабжение из-за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде - в направлениях Гостомеля и Ирпеня. Сейчас отключены две линии 110 кВ.

Аварийные службы сразу начнут осмотр и оценку ущерба после завершения активных боевых действий. Сейчас работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы.

На ликвидацию повреждений, по информации Киевских электросетей, нужно несколько часов. В зоне обесточивания учреждения здравоохранения перешли на резервное питание.

Кроме того, на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды.

Отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций в столице. ЧАО "АК "Киевводоканал" принимает меры для стабилизации давления. Город продолжает предоставлять услугу водоснабжения.

Украинские Национальные Новости

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