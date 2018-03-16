У Держстатистики розповіли, яке м'ясо стало дешевшим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За останній місяць в Україні подешевшали курятина та свинина. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Курятина в Україні подешевшала на 1,7%, а свинина - на 1,1%. Минулого місяця українці могли придбати 1 кг курятини в середньому за 41,4 грн, що на 1 грн дешевше, аніж у січні.
Досить відчутно подешевшало філе курки – одразу на 6,5 грн за кілограм продукту. У лютому українці могли придбати кілограм філе в середньому за 86,5 грн.
Також у лютому в Україні подешевшала свинина. У середньому вартість 1 кг продукту зменшилася на 70 коп. - до 65,1 грн. Натомість, досить відчутно подорожчала яловичина - майже на 3 грн за кілограм. У лютому українці могли придбати кілограм яловичини в середньому за 70 грн.