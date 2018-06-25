У Держдуму РФ внесли проект про міграційну амністію для біженців з України

Вид на проживання українцям, на законних підставах перебувають на території РФ, пропонується видавати на три роки з правом продовження.

Також ініціатива закріплює "право громадянам України, які мають дозвіл на проживання в Росії, отримувати громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку": без підтвердження матеріального забезпечення та складання іспиту з російської мови. Відмова від українського громадянства при цьому може бути оформлениа в заявному порядку.

Крім того, законопроектом пропонується закріпити право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку для українців і осіб без громадянства, які постійно проживали до 18 березня 2014 року на території Криму або Севастополя і "повернулися для постійного проживання на територію даних суб'єктів Російської Федерації після дня їх приєднання до Росії".



Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко анонсував підготовку закону про колабораціоністів.