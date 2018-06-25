В Госдуму РФ внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Проект закона о миграционной амнистии украинских беженцев, предлагающий также упростить порядок получения вида на жительство и российского гражданства, внесен в Госдуму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию в думской электронной базе данных.
Вид на жительство украинцам, законно находящимся на территории РФ, предлагается выдавать на три года с правом продления.
Также инициатива закрепляет "право гражданам Украины, имеющим вид на жительство в России, получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке": без подтверждения материального обеспечения и сдачи экзамена по русскому языку. Отказ от украинского гражданства при этом может быть оформлен в заявительном порядке.
Кроме того, законопроектом предлагается закрепить право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке для украинцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года на территории Крыма или Севастополя и "вернувшихся для постоянного проживания на территорию данных субъектов Российской Федерации после дня их присоединения к России".
Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко анонсировал подготовку закона о коллаборационистах.