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В Госдуму РФ внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины

В Госдуму РФ внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины

Киев  •  УНН

 • 10883 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Проект закона о миграционной амнистии украинских беженцев, предлагающий также упростить порядок получения вида на жительство и российского гражданства, внесен в Госдуму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию в думской электронной базе данных.

Вид на жительство украинцам, законно находящимся на территории РФ, предлагается выдавать на три года с правом продления.

Также инициатива закрепляет "право гражданам Украины, имеющим вид на жительство в России, получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке": без подтверждения материального обеспечения и сдачи экзамена по русскому языку. Отказ от украинского гражданства при этом может быть оформлен в заявительном порядке.

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке для украинцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года на территории Крыма или Севастополя и "вернувшихся для постоянного проживания на территорию данных субъектов Российской Федерации после дня их присоединения к России".

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко анонсировал подготовку закона о коллаборационистах.

Украинские Национальные Новости

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