У Держдепі прокоментували ситуацію щодо СЦКК: Росія є джерелом насильства

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Державному департаменті США вважають Росію джерелом насильства на Донбасі та пов'язують рішення росіян в односторонньому порядку вийти зі складу СЦКК із загостренням ситуації на сході. Про це під час виступу у вівторок сказала речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт, передає УНН.