У Держдепі прокоментували ситуацію щодо СЦКК: Росія є джерелом насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Державному департаменті США вважають Росію джерелом насильства на Донбасі та пов'язують рішення росіян в односторонньому порядку вийти зі складу СЦКК із загостренням ситуації на сході. Про це під час виступу у вівторок сказала речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт, передає УНН.
“Росія та її представники є джерелом насильства на сході України, а російський уряд продовжує підтримувати активний конфлікт і гуманітарну кризу своїми вказівками та постачанням збройних сил на місця, а також своїм безпосереднім контролем над уповноваженими „органами влади“ (на Донбасі). Конфлікт на сході Україні не є громадянською війною. Так звані „республіки“, створені Росією, не є законними суб’єктами”, — зазначила речниця.
Вона підкреслила, що Сполучені Штати, як і раніше, закликають Росію покласти край атакам на Сході України та вивести свої сили та важкі озброєння із суверенної території України, а також погодитися на миротворчу місію ООН.
“Одна з речей, яку ми вважаємо важливою в цьому питанні, полягає не лише в запровадженні справжньої миротворчої місії ООН, але і в лінії розмежування конфлікту, яка повинна бути узгоджена. У нас є певні сумніви щодо того, як це вийде. Росіяни наполягають на одній стороні речей, ми наполягаємо на іншій. Але ми все ще серйозно розглядаємо це питання”, — сказала Х.Ноерт.
Під час виступу речниця Держдепу згадала також про вихід Росії зі складу СЦКК в контексті бойових дій навколо Донецької фільтрувальної станції.
“Повідомляється, що співробітники станції в цей час потрапили в пастку в бомбосховищі. Раніше російсько-український військовий орган (СЦКК — ред.) забезпечував припинення вогню, щоб дозволяло цивільним особам в таких ситуаціях безпечно проїхати. Проте уряд Росії в односторонньому порядку вийшов із цього механізму припинення конфлікту”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, російська сторона відкликала своїх представників зі СЦКК 19 грудня.