В Госдепе прокомментировали ситуацию c СЦКК: Россия является источником насилия

"Россия и ее представители являются источником насилия на востоке Украины, а российское правительство продолжает поддерживать активный конфликт и гуманитарный кризис своими указаниями и поставкой вооруженных сил на места, а также своим непосредственным контролем над уполномоченными "органами власти" (на Донбассе). Конфликт на востоке Украины не является гражданской войной. Так называемые "республики", созданные Россией, не являются законными субъектами", - отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты по-прежнему призывают Россию прекратить атаки на Востоке Украины и вывести свои силы и тяжелое вооружения из суверенной территории Украины, а также согласиться на миротворческую миссию ООН.

"Одна из вещей, которую мы считаем важной в этом вопросе, заключается не только во внедрении настоящей миротворческой миссии ООН, но и в линии разграничения конфликта, которая должна быть согласована. У нас есть определенные сомнения относительно того, как это получится. Россияне настаивают на одной стороне вещей, мы настаиваем на другой. Но мы все еще серьезно рассматриваем этот вопрос", - сказала Х.Ноерт.

Во время выступления спикер Госдепа вспомнила также о выходе России из состава СЦКК в контексте боевых действий возле Донецкой фильтровальной станции.

"Сообщается, что сотрудники станции в это время попали в ловушку в бомбоубежище. Ранее российско-украинский военный орган (СЦКК - ред.) обеспечивал прекращении огня, чтобы позволяло гражданским лицам в таких ситуациях безопасно проехать. Однако правительство России в одностороннем порядке вышло из этого механизма прекращения конфликта", - отметила она.

Как сообщал УНН, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.