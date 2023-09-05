У деокупований Ізюм повертається життя: наразі місто нараховує вже 27 тисяч людей

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“Якщо брати Харківську область, то вона є однією з найбільш постраждалих. Ми вже зафіксували понад 40 000 зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Тут ми маємо координувати та об'єднувати всі зусилля, зокрема зусилля міжнародних організацій, які нам також сприяють щодо відновлення житла, медичної сфери та освітньої сфери. Ми також активно працюємо над єВідновленням. Наразі ми вже обробили 16 000 заявок, які були задоволені на суму 313 мільйонів гривень. Люди вже отримали 256 мільйонів гривень, включаючи місто Харків – 42 мільйони гривень. І звичайно, місто Ізюм також має місце, де оскільки 80% міста фактично зруйновано”, – сказав Синєгубов.

Він додав, що відновлення в Ізюмі наразі іде по пріоритетах. На першому місці – житлові будинки, які мають невеликі ступені ушкодження. Відповідно, друга черга – це споруди вже з більш масштабними руйнуваннями.

Очільник ОВА також повідомив, що до деокупованого міста поступово повертаються місцеві жителі.

“Ви знаєте, я пригадую, коли ми вже підіймали прапор України у звільненому Ізюмі із президентом (Володимиром Зеленським – ред.), це було фактично на 2-й день після звільнення. Ми нарахували тут близько 2-3 тисяч людей. Наразі вже у місті проживає 27 тисяч людей. Це свідчить про те, що люди повертаються”, – сказав чиновник.

Він проінформував, що після деокупації в Ізюмі фіксувалась повна відсутність електроенергії, зв’язку, надання послуг тощо.

“Зараз уже послуги вже відновлюються. І коли люди дізнаються, що є інтернет, є де жити, є світло, є електроенергія, є тепло в оселях, бо ми також працюємо над створенням мережі місцевих теплоелектростанцій, оскільки тут одна ТЕЦ, яка обслуговує 70% міста, і вона зруйнована вщент, тому коли такі послуги є, то звичайно, що люди повертаються”, – зауважив Синєгубов.

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