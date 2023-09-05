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В деоккупированный Изюм возвращается жизнь: сейчас город насчитывает уже 27 тысяч человек

В деоккупированный Изюм возвращается жизнь: сейчас город насчитывает уже 27 тысяч человек

Киев • УНН

 • 478430 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Изюм, который был разрушен российскими войсками на 80%, постепенно восстанавливается. Сейчас в городе проживает 27 тысяч человек, и их количество растет. Восстановление Изюма происходит по приоритетам: на первом месте – жилые дома, которые имеют небольшие степени повреждения, сообщил в эфире телемарафона председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

“Если брать Харьковскую область, то она является одной из наиболее пострадавших. Мы уже зафиксировали более 40 000 разрушенных или поврежденных объектов. Здесь мы должны координировать и объединять все усилия, в том числе усилия международных организаций, которые нам также способствуют по восстановлению жилья, медицинской сферы и образовательной сферы. Мы также активно работаем над еВідновленням. Сейчас мы уже обработали 16 000 заявок, которые были удовлетворены на сумму 313 миллионов гривен. Люди уже получили 256 миллионов гривен, включая город Харьков – 42 миллиона гривен. И конечно, город Изюм также имеет место, где поскольку 80% города фактически разрушено”, – сказал Синегубов.

Он добавил, что восстановление в Изюме сейчас идет по приоритетам. На первом месте – жилые дома, которые имеют небольшие степени повреждения. Соответственно, вторая очередь – это сооружения уже с более масштабными разрушениями.

Глава ОГА также сообщил, что в деоккупированный город постепенно возвращаются местные жители.

“Вы знаете, я помню, когда мы уже поднимали флаг Украины в освобожденном Изюме с президентом (Владимиром Зеленским – ред.), это было фактически на 2-й день после освобождения. Мы насчитали здесь около 2-3 тысяч человек. Сейчас уже в городе проживает 27 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что люди возвращаются”, – сказал чиновник.

Он проинформировал, что после деоккупации в Изюме фиксировалось полное отсутствие электроэнергии, связи, предоставления услуг и т.д.

“Сейчас уже услуги уже восстанавливаются. И когда люди узнают, что есть интернет, есть где жить, есть свет, есть электроэнергия, есть тепло в домах, потому что мы также работаем над созданием сети местных теплоэлектростанций, поскольку здесь одна ТЭЦ, которая обслуживает 70% города, и она разрушена до основания, поэтому когда такие услуги есть, то конечно, что люди возвращаются”, – отметил Синегубов.

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