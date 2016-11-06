У Делі через смог закривають школи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Через сильний смог у Делі закривають всі школи. Забруднення повітря у 70 разів перевищує норми ВООЗ, передає УНН з посиланням на ВВС.
Уряд обіцяє вжити екстрених заходів для боротьби із забрудненням. Мешканців без особливої потреби закликають не виходити з будинків.
Сотні жителів Делі вимагають від влади розібратися з ситуацією.
Смог з'явився у Делі ще минулого тижня після святкування фестивалю вогнів Дівалі.
Взимку повітря в Делі стає особливо забрудненим, оскільки бідняки палять сміття, щоб зігрітися. А працівники сільського господарства палять залишки рослинності і відходи, щоб очистити свої угіддя. Забруднення повітря є однією з головних причин передчасної смерті серед жителів Індії.
Як повідомляв УНН, влітку у Києві шкідливі домішки у повітрі перевищували допустимі норми.